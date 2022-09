Am Montag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, beteiligt sich der FC Homburg am bundesweiten „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit der Maus“. Der Fußball-Regionalligist bietet Führungen durch das Waldstadion an. Besucher sind eingeladen, zusammen mit „Manni“, der Maskottchen-Maus des FC Homburg, hinter die Kulissen und in die Katakomben des Homburger Stadions zu schauen. Die Führungen beginnen jeweils um 10, 12 und 14 Uhr. Anmelden kann man sich per E-Mail an n.rodriguez@fc08homburg.de.