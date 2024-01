In der Volleyball-Verbandsliga Saar unterlag der SVK Blieskastel/Zweibrücken beim TV Saarwellingen 2. Das Team von Spielertrainer Alexander Hoffmann verlor in drei knappen Sätzen (25:27, 23:25, 29:31) mit 0:3. Mit 13 Punkten rangiert der SVK nun auf Platz fünf der Tabelle.

„Wir waren am Samstag personell nicht bestens aufgestellt“, sagt Hoffmann. „Dazu kam im zweiten Satz die Fußverletzung unseres Mittelblockers Joshua Hays, der umgeknickt ist“, so der Spielertrainer. „Wir mussten uns taktisch umorientieren. Saarwellingen hatte dadurch einen kleinen Vorteil, was dann auch zum Verlust von Satz zwei führte.“ Der dritte Durchgang wurde erst in der Verlängerung mit 31:29 für die Gastgeber entschieden. „Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe“, findet Hoffmann.

In 14 Tagen kommt es im Halbfinale des Pokals in Zweibrücken zur Revanche – „hoffentlich personell besser aufgestellt“, so Hoffmann.

