Endlich holte Bezirksligist SV Battweiler am Wochenende in der Aufstiegsrunde seine ersten Punkte: Nach zwei Niederlagen und 0:6 Toren aus den ersten beiden Partien war der auf den vorletzten Tabellenrang abgerutschte SVB noch nicht wirklich in der entscheidenden Saisonphase angekommen. Am Samstag (17 Uhr) trifft Battweiler nun zu Hause auf die TSG Trippstadt.

Durch zwei Treffer von Steven Veith und einen von Spielertrainer Maximilian Buchholz fuhr der SVB beim TuS Bedesbach/Patersbach den ersten Saisonsieg ein. „In der Aufstiegsrunde gibt es keine einfachen Gegner“, sagt Buchholz, der froh ist, dass sein Team mal wieder vorhandene Qualitäten zeigen konnte. „Wir haben mal bewiesen, dass wir mit allen mithalten können, wenn die Leistung stimmt“, erklärt Buchholz vor dem Trippstadt-Spiel, der einen spielstarken Gegner erwartet.