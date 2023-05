Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag hat es den SV 64 Zweibrücken erwischt: Im Spitzenspiel bei den Sportfreunden Budenheim unterlagen die Zweibrücker, erstmals in dieser Saison. Wie beim letzten Aufeinandertreffen in der Waldsporthalle im Jahr 2019 musste sich der SV 64 hauchdünn geschlagen geben. Mit 26:27 (12:14) verloren die Zweibrücker, die mit Verletzungspech und krankheitsbedingten Ausfällen kämpften.

Am Donnerstag deutete sich an, dass Klaus-Peter Weinert, Co-Trainer des Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken, im Top-Spiel coachen würde. Trainer Stefan Bullacher war erkrankt.