Die Zweibrücker Strandkorb-Konzerte und die Open-Air-Konzerte an der Eventhalle, beides am Zweibrücker Flugplatz, in den nächsten Tagen sind von den aktuellen Verschärfungen wegen Corona für Veranstaltungen nicht betroffen. Sie finden also statt.

Seit Freitag sind für Zweibrücken verschärfte Corona-Reglungen für Veranstaltungen in Kraft, da die Inzidenz drei Tage in Folge über dem Schwellenwert von 35 liegt. Das bedeutet, dass für Veranstaltungen eine Obergrenze von 350 Personen (innen) und 500 Personen (außen) gilt.

„Bei den Strandkornkonzerten haben wir uns im Vorfeld, bei der Planung schon, überlegt, wie das angesichts der Pandemie-Lage aussieht“, erklärt der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble. Das Strandkorb-Gelände befindet sich nur zu einem Teil auf der Gemarkung Rimschweiler (Stadt Zweibrücken; Inzidenzwert am Freitag: 64), zum anderen Teil auf der Gemarkung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (Inzidenzwert am Freitag: 14), so dass die verschärften Regelungen ohnehin nicht überall greifen.

Außerdem gelte jeder der Strandkorb-Blöcke als Areale für sich und in kleinem Block stehen mehr als 250 Körbe, in denen je zwei Personen Platz haben. Huble ist daher zuversichtlich, dass die geplanten Strandkorb-Konzerte stattfinden: am Sonntag mit der Band Gestört, aber geil, am Dienstag mit der Coverband Udos Lindenwerk, am 26. August mit den Lokalmatadoren Oku and the Reggaerockers), am 27. August mit Chris de Burgh), am 28. August mit Revolverheld (ausverkauft) sowie am 29. August mit Joy Delanane) nachmittags und Gentleman abends (ausverkauft).

An der Zweibrücker Eventhalle wurden bisher bei den Open-Airs immer weitaus weniger als 500 Personen gezählt, so dass hier die Regelung auch nicht greift.

Die größte Bedrohung der Open-Air-Konzerte sind nach wie vor Regen und Wind: An der Eventhalle kann man bei Regen in den Innenraum ausweichen, da passen keine 350 Personen rein, bei den Strandkörben kann es sein, dass bei Regen abgesagt wird oder dass ein Konzert abgebrochen wird, wenn das Wetter zu arg wird.