Revolverheld, Gentleman, God Save The Queen und Völkerball sind die ersten vier Künstler, die für das Zweibrücker Strandkorb Open Air im Sommer bekanntgegeben wurden. Es könnten rund 20 Veranstaltungen in vier Wochen werden.

Ab 30. Juli werden die Künstler auf dem Flugplatz auftreten. Denn der Stadt Zweibrücken ist es gelungen, Tom Schwarz den Produzenten der Strandkorb Open Airs am Bostalsee, mit dem gleichen Veranstaltungskonzept in die Rosenstadt zu holen. Allerdings wird das Programm in Teilen ein anderes sein.

Ausgedacht hat sich das im Vorjahr Michael Hilgers, geschäftsführender Gesellschafter des Sparkassen Parks in Mönchengladbach. Statt in Autos saßen dort die Besucher zu zweit in Strandkörben. Ohne Mund- und Nasenschutz. Was als Idee begann, führte 2020 zu 63 Veranstaltungen mit 50 000 Besuchern. „Ohne eine einzige Ansteckung mit Covid“, betonte Hilgers gestern in Zweibrücken.

2021 geht das Konzept auf Städtetour. Mit 5000 Strandkörben. Zweibrücken ist die einzige Tourstadt in Rheinland-Pfalz.

Die Open Airs haben ein ausgeklügeltes, aufwendiges Hygienekonzept. Das beginnt mit der individuellen Zu- und Abführung der Besucher zu den Strandkörben, die sich auf sechs Inseln verteilen. An den Körben sind Hygienemittel befestigt, die Gastronomie wird kontaktlos betrieben. Was die Gäste vorbestellen, befindet sich bereits an Ort und Stelle in einer Kühlbox.

Sollte sich die Corona-Lage bis zu den Konzerten nicht verbessert haben, sind Schwarz und Hilgers auch vorbereitet: Notfalls seien ausreichend Schnelltests für die Besucher verfügbar. Auf keinen Fall werde man nur Geimpfte einlassen, stellt Hilgers klar. Zur Kontaktnachverfolgung verlässt man sich auf die neue App Luca von Smudo von den Fantastischen Vier.

Die Open Airs wären unmöglich, würde die Triwo ihr Veranstaltungsgelände auf dem Flughafen nicht zur Verfügung stellen. Bis zu 1500 Besucher können dort, wo 2020 die Autokinokonzerte stattfanden, in 750 Strandkörben Platz nehmen.

Erstaunlich: Unverblümt spielen sämtliche Beteiligten an der Zweibrücker Pressekonferenz mit einer Fortsetzung der Reihe 2022. Oder mit anderen Konzerten. Dazu zählen OB Marold Wosnitza, Kulturamtsleiter Thilo Huble, und Christian Walter (Triwo). Auf dem Triwogelände in Mendig fand 2015 und 2016 Rock am Ring statt. Jetzt geht es aber erst mit dem Strandkorb Festival los. Am Dienstag, 12 Uhr, beginnt der Vorverkauf. Der Eintrittspreis (etwa 80 bis 100 Euro) gilt pro Strandkorb, also für zwei Personen.

Info

Strandkorb Open Air, Flugplatz Zweibrücken