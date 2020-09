Seit 30. August treten Zweibrücker in die Pedale – für die Stadt, für das Klima und auch ein wenig für sich selbst. Noch bis 19. September können bei der Aktion Stadtradeln Kilometer gesammelt werden. Bis Mittwoch waren es nach Auskunft von Dagmar Pohlmann exakt 58 444. Mit 906 Kilometern ist Jürgen Rinck bislang der beste Radler unter allen. Dass sich sein Kunstprojekt, die Umrundung von Rheinland-Pfalz mit dem Rad, teils mit der ersten Radelwoche überschnitt, sei eher Zufall gewesen, so Rinck auf Anfrage. Doch seine Radelkilometer habe er gerne für die Aktion Stadtradeln gespendet, eine „Win-win-Situation“, sagt Rinck. Win-win ist englisch und bedeutet, dass alle Beteiligten etwas davon haben.

Er sei einfach geradelt wie alle anderen auch, die mitmachen. Das gebe „eine Wucht“, wenn so viele gemeinsam radeln, um zu sensibilisieren und eine Alternative zum Auto zu finden. Letzten Sonntag hätte er eine Tour, die er eigentlich mit dem Auto habe machen wollen, wegen des Stadtradelns aufs Rad verlegt, „auch wenn es anstrengend war“, so Rinck.

So wie er strampeln weitere 461 Zweibrücker, allen voran das Team „Die Rimschwillerer“ mit 50 aktiven Radlern und bislang 10 552 zurückgelegten Kilometern. „Jeder Kilometer zählt“, ermutigt Dagmar Pohlmann, auf zwei Räder umzusteigen und sich an der Aktion zu beteiligen. Sie und Klaus Fuhrmann gehören zur Initiative Pro Fahrrad, die die Aktion zusammen mit Thomas Deller, Leiter des Schulverwaltungs- und Sportamts, verantwortet.

Derzeit sind 62 Teams gemeldet. Nicht alle haben schon tatsächlich auf dem Sattel gesessen, aber bis zum Ende der Aktion am 19. September bleibt auch noch ein bisschen Zeit. Es sei immer noch möglich, einem Team beizutreten oder selbst ein Team zu gründen, betont Pohlmann. Das geht im Internet unter www.stadtradeln.de für Zweibrücken. Teilnehmen können alle, die in Zweibrücken leben, arbeiten oder eine Schule oder Hochschule besuchen. Auch die Kilometer, die man irgendwo anders, etwa im Urlaub, radelt, werden gezählt. Das geht im Regelfall über Mobiltelefon.

Kilometer können aber auch alternativ von Hand auf einen Zettel geschrieben werden. Vordrucke gibt es im Internet und Hilfe jederzeit bei den Organisatoren. Außerdem ist es möglich, über die Meldeplattform „Radar“ auf Gefahrenstellen hinzuweisen. Preise in mehreren Kategorien gibt es ebenfalls zu gewinnen. Die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung ist für Samstag, 26. September, geplant.

Thomas Deller, Schulverwaltungs- und Sportamt, Telefon 06332-871-400 oder per Mail an schule-sport@zweibruecken.de; Dagmar Pohlmann, Telefon 06332-73609 oder per Mail an zweibruecken@stadtradeln.de.