Am Stadtfest-Sonntag beginnt um 10.30 Uhr auf der Hauptbühne vor der Alexanderskirche ein Gottesdienst zum Thema „Sei mutig und sei stark!“. Corona und der Krieg belasten die Menschen. Dies soll in Lesungen unter Leitung von Pfarrer Günter Sifft, in einer Ansprache von Pfarrerin Michelle Schmidt und in den Liedern, gespielt und begleitet von Jörg Concemius und seiner Band, aufgenommen werden. Der Gottesdienst, so teilt die Kirchengemeinde mit, soll die Teilnehmer in das größere und umfassende Bild hineinnehmen, das zeigt, dass solche Phasen schon oft die Menschheit getroffen und auch für Entwicklung gesorgt haben. Es wird gebeten, einen Sonnenschutz – Hut oder Schirm – mitzubringen. Im Anschluss sind die Gottesdienst-Besucher eingeladen, die Gastronomie vor Ort zu nutzen, um noch zusammenzubleiben.