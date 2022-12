Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Adrian Eichberger, Turntrainer des TV Hauenstein und des Westpfalz-Turngaus.

Im November feierten Eichberger und seine Trainerkollegen vom Westpfalz-Stützpunkt in der Pirmasenser Kirchberghalle einen großen Erfolg. Das unter TV Hauenstein firmierende Stützpunkt-Nachwuchsteam wurde in der Klasse bis 15 Jahre Rheinland-Pfalz-Meister im Gerätturnen. Zur Mannschaft gehörte der erst elfjährige Hinterweidenthaler Laurenz Gerst, den Eichberger schon im Juni zur Einzel-Landesmeisterschaft gecoacht hatte.

Zweimal wöchentlich steht Eichberger in den Sporthallen in Dahn und Hauenstein, um junge Turner zu trainieren, insgesamt etwa fünfeinhalb Stunden. „Meine Lieblingsgeräte als Turner waren der Barren und das Reck“, erinnert sich der 33-Jährige an seine aktive Karriere, die er 2006 beendete. Seither ist er als Trainer tätig. Beim TV Hauenstein engagiert er sich als Mitglied des Turnrats. Beruflich hat der frischgebackene Vater eines neun Wochen alten Sohnes namens Henry ebenfalls mit Sport zu tun: als hauptamtlicher Angestellter beim Pfälzer Turnerbund.

Auf die sportlichen Ziele und Wünsche für 2023 angesprochen, muss Eichberger lange überlegen. „Neues Jahr, neue Altersklassen – das ist ganz schwer einzuschätzen“, sagt er. Auf jeden Fall wolle der Westpfalz-Turngau weiter für positive Schlagzeilen sorgen. Privat wünscht er sich „ganz viel Zeit mit der Familie“ und fügt hinzu: „Vielleicht macht Henry 2023 seinen ersten Purzelbaum.“