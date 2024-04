Eine Hommage an Tina Turner statt an Elvis, ein Harfen-Genie aus Kanada, erstmals ein Krabbelkonzert – die Theater- und Konzertspielzeit 2024/2025 der Stadt Zweibrücken wartet mit Programmpunkten auf, die man nicht vorhersehen konnte.

Sie soll fast so gut sein wie echte Tina Turner (1937-2023), diese Tess D. Smith. Die ehemalige Frontfrau der Commodores bringt am 24. Januar 2024 mit ihrer Leidenschaft die Tribute-Show „The Soul of Tina Turner“ auf die Zweibrücker Festhallenbühne: Sie singt, sie kreischt, sie tanzt und sorgt mit ihren sechs Musikern, vier Tänzerinnen und zwei Backgroundsängerinnen hoffentlich für ein volles Haus . Eigentlich war im November 2023 im Kulturausschuss eine Elvis-Hommage für die Theater- und Konzertspielzeit 2024/25 angekündigt und auch beschlossen worden, doch daraus wurde nichts (wer Nils Strassburg als Elvis sehen will, muss nun am 30. Dezember nach Bensheim).

In „Danke für Nichts – Das Generation Z Musical“ von der Opernwerkstatt am Rhein (13. November) dreht sich fast alles um den Klimaschutz und die Letzte Generation, genauer gesagt um sieben junge Aktivisten. Sie werden wird inhaftiert nachdem sie mutmaßlich die Tagesschau gehackt haben. Bei diesem erst zwei Jahre alten Stück wie auch beim Rockmusical „Bed of Roses“ (21. Februar) sollen auch junge Leute in die ehrwürdige Festhalle gelockt werden. Das nach einem Song von Bon Jovi benannte Musical, ist auch noch frisch (es stammt von 2020). Es bringt interessante Wendungen, lustige Sprüchen, mitreißende Rocksongs und auch viel Melancholie auf. Ingmar Otto erzählt mit viel Gespür von einer ehemaligen Schulband, die für das Klassentreffen ihrer Inklusionsschule probt, von vergangener Jugend, von Familienproblemen und Trauer, die nicht einfach weggeht.

Breakdance und Hip-Hop

Auch das einzige Tanzstück der Spielzeit ist auf junge Leute zugeschnitten: Bei den „Goldberg Moves“ (Mai 2025) kommen Breakdance, Hip-Hop, Popping und Artistik zum Zuge – zur Musik von Johann Sebastian Bach, die schon seit den 50er gerne zeitgemäß aufpeppt wird. Für die Älteren ist eine Busfahrt zum Pfalztheater zur Oper „Madama Butterfly“ von Puccini geplant, dessen 100. Todestag in diesem Jahr begangen wird.

Für die Eltern und die ganz Kleinen gibt es am 20. Februar erstmals in Zweibrücken ein 45-minütiges Krabbelkonzert in der Festhalle – mit dem Orchester der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die das in Ludwigshafen schon erprobt hat. Es ist ein Konzert für Kinder von Null bis drei Jahren. Gespielt wird klassische Musik. „Es ist also ein richtiges Konzert mit anspruchsvoller Musik, kein Babykonzert mit Kinderliedern“, erklärt Judith Schor von der Staatsphilharmonie. „Das Konzept stammt von unserem Musikpädagogischen Berater Andrea Apostoli, der die Konzerte auch durchführt. Mit dabei sind Mitglieder der Staatsphilharmonie. Auf dem Boden wird ein Teppich ausgelegt, sodass die Kinder und ihre Eltern es gemütlich haben. Es gibt keine Bühne, alles findet auf dem Teppich statt, sodass die Kinder ganz nah dran sind am Geschehen.“ Vorher, am 5. Januar 2025, spielt die Staatsphilharmonie – wie immer – für die Erwachsenen ein Neujahrskonzert.

Gitte Haenning und Josh Layne

Gitte Haenning, früher nur Gitte, kommt bereits am 21. Dezember in die Festhalle. In Zweibrücken war sie schon mal, beim Stadtfest 2012. Die einstige Schlagersängerin „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, 1963) ist nun 77, und hat ihr Repertoire auf Repertoire auf Blues, Jazz, Musical und dänische Volkslieder ausgeweitet.

Der Star bei den Konzerten der Mozartgesellschaft ist Josh Layne (11. November). Er wurde 1977 in Kanada geboren, lebt immer noch dort, spielt Harfe, komponiert, arrangiert und wird as Harfen-Genie gefeiert. Solo-Harfe so zu spielen, dass es interessant ist, ist nicht so einfach, wie der quirlige unkomplizierte Musiker das schafft, kann man sich auf Youtube bei seinen 20-minütigen Session namens „Harp Tuesday“ ansehen. Dass der weltbekannte Musiker ausgerechnet in Zweibrücken spielt, liegt daran dass Walther Theisohn, der Vorsitzende der Mozartgesellschaft, auch der Leiter der Städtischen Musikschule ist, wo Margaret Andres Harfe unterrichte. „Sie ist gut vernetzt und besuchtregelmäßig international Harfenkongresse, so so kam der Kontakt zustande“, erklärt Theisohn. Und er verrät, dass Josh Layne auch einen Workshop an der Zweibrücker Musikschule geben wird.

Kartenpreise steigen

Noch immer sind nicht alle Veranstaltungen der neuen Saison terminiert, und die Zweibrücker Konzerte des grenzüberschreitenden Festivals Euroclassic, das am 1. September in Pirmasens eröffnet wird, fehlen auch noch. Was aber klar ist, so Kulturamtsleiter Thilo Huble: die Kartenpreise werden steigen („angemessene Inflationsanpassung“) und insgesamt gibt es in der neuen Saison „ein bis zwei Veranstaltungen weniger, um die Etatkürzungen zu kompensieren, soweit sie nicht mit Kooperationsmodellen ausgeglichen werden können.“

Saison 2024/2025

Konzerte

Original USA Gospel Singers & Band

30. Nov.

Gitte Haenning

21. Dez.

Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz

5. Jan. 2025

Villa Musica Konzert

8. Feb. 2025

Marcel Adam

Termin offen, Abschiedstournee

Kaffee-Konzert

Termin offen

Konzerte Mozartgesellschaft

Quartett Baroque and Blue

Klassik/Jazz, 12. Jan. 2025

Josh Layne, Harfe

8. Jan. 2025

Miao Huang, Klavier

Johanna Pichlmair, Geige

März 2025

Oliver Kern, Klavier

Termin offen

Kleinkunst

Matthias Deutschmann

29. Nov.

Hans Gerzlich

Dezember

Dr. Pop

31. Jan. 2025

Sybille Bullatschek

7. Feb. 2025

Kabaret Distel

21. März 2025

Cavequeen

11. April 2025

Kinder

Fredo und der Drache

21. Nov.

Krabbelkonzert Staatsphilharmonie

20. Feb. 2025

Musiktheater

Musical „Danke für Nichts“

13. Nov.

Tributeshow: The Soul of Tina

24. Jan. 2025

Rockmusical: „Bed of Roses“

21. Feb. 2025

Oper: „Madama Butterfly“

Fahrt, Pfalztheater Kaiserslautern

Termin offen

Tanzshow: Goldberg Moves

Mai 2025