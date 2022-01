Gänzlich verwaist, ohne aufgebaute Handballtore: So präsentierte sich die Zweibrücker Westpfalzhalle am Freitagnachmittag. Und so wird sie wohl auch am frühen Sonntagabend um 17 Uhr aussehen. Denn das Coronavirus hat Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz erreicht, und der Rückrundenstart mit dem Spiel gegen den HV Vallendar ist gefährdet. Bis Redaktionsschluss waren fünf Spieler und zwei Mitglieder aus dem Betreuerstab der VTZ positiv auf Corona getestet. „Wir bemühen uns um eine Spielverlegung“, teilt der Verein dazu mit. Den ersten positiven Corona-Test gab es am Montag, ein zweiter positiver Test folgte. Beide wurden bis Mitte der Woche per PCR-Test bestätigt. Auf die Ergebnisse der weiteren PCR-Tests wird noch gewartet. Bei der VTZ Saarpfalz wurde zum Schutz aller der Trainingsbetrieb auch bei der Jugend umgehend komplett eingestellt. Die EM hat gezeigt, wie schnell sich das Virus verbreitet. Der kommende Gegner Vallendar wurde frühzeitig über die Corona-Fälle informiert, stimmte einer Spielverlegung aber nicht zu. Ob gespielt wird, hängt von den Ergebnissen der ausstehenden PCR-Tests ab. Aktuelle Informationen sind auf der Vereins-Homepage unter www.vtz-saarpfalz.de zu finden.