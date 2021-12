Die Vorbereitungen für das letzte Spiel des Kalenderjahres der „Hornets“ am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten EHC Freiburg 1b waren in vollem Gange, selbst eine Teststation hätte wieder vor der Eishalle gestanden. Das braucht’s nicht mehr: „Am Freitagmittag habe ich erfahren, dass die Freiburger das Spiel abgesagt haben. Sie bekämen keine spielfähige Mannschaft zusammen“, sagt Thorsten Rehfeld, Sportlicher Leiter des EHC Zweibrücken, dazu. Die Mindestspielstärke für ein Team in der Regionalliga besteht laut Rehfeld aus zehn Feldspielern plus einem Torwart. Ein neuer Termin für das Spiel gegen die Freiburger „Wölfe“, die bisher von zwölf Saisonspielen zehn verloren haben, steht noch nicht fest.