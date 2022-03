Stéphane Moulin, Rebecca Wendel und Marold Wosnitza wurden am Donnerstagabend zum Vorstand des SPD-Stadtverbands gewählt. Bei 41 Stimmberechtigten entfielen auf Moulin als ersten Vorsitzenden 37 Ja- und vier Nein-Stimmen. Gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende wurden Rebecca Wendel (36 Ja-Stimmen) und Marold Wosnitza (34 Ja-Stimmen). Die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Thilo Huble und Lisa Obenauer hatten nicht mehr kandidiert. Moulin sagte im Sportheim des SV Ixheim, er sehe die zwei wahlfreien Jahre 2022 und 2023 als Chance, Liegengebliebenes zu erledigen und sich optimal auf die Kommunalwahl 2024 vorzubereiten. „Wir wollen stärkste Kraft im Stadtrat werden“, gab Moulin das Ziel aus. Mit elf Sitzen, auch dank des neuesten Mitglieds Bernd Henner, der von der Linken zur SPD wechselte, sei im Rat die alte Stärke schon wieder hergestellt. Bei der Bundestagswahl sei die SPD in Zweibrücken die stärkste Partei gewesen, so Moulin, und: „Wir sind gut aufgestellt.“ Bei der Wahl zum Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks trete er nicht mehr an, er wolle sich ganz auf den Stadtverband und die Stadtratsfraktion konzentrieren, so Moulin.