In Saarbrücken ist in der Nacht zum Sonntag das sogenannte „Shisha-Schiff“ in der Saar untergegangen. Das unmotorisierte Schiff diente einst in den 30ern als Plattform einer Badeanstalt in der Saar, später als Restaurant, Diskothek und zuletzt als Shisha-Bar. Jetzt liegt das Schiff auf Grund und muss aufwendig geborgen werden.

Gegen 6.30 Uhr, so der Polizeibericht, teilte ein Passant per Notruf mit, dass das Schiff gerade untergeht. Das Schiff ist genauer gesagt ein am Ufer festgemachter, nicht motorisierte Ponton, auf dem bis zuletzt eine Shisha-Bar eingemietet war. Da die schwimmende Shisha-Bar weder Motor noch Tank hat, geht von ihr keine Gefahr für die Umwelt aus, so die Polizei. Im Einsatz waren neben der Polizei die Saarbrücker Berufsfeuerwehr samt Motorboot, die freiwillige Feuerwehr Malstatt/Burbach, das Wasserschifffahrtsamt mit Arbeitsschiff, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz und die Stadtwerke. Die Polizei vermutet als Ursache für den Untergang eine durch Frost geplatzte Wasserleitung. Die restliche Bergung des Shisha-Schiffs übernimmt der Eigentümer.