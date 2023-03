Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zehn Jahren in der Fußball-Verbandsliga heißt es für die SG Rieschweiler Abschied nehmen. Die Südwestpfälzer machen am Pfingstsonntag ab 15.30 Uhr beim SV Rülzheim ihr (vorerst?) letztes Spiel in der höchsten Klasse des Südwestdeutschen Fußballverbands.

2012 war Rieschweiler in äußerst souveräner Manier Meister der Landesliga West geworden und in die Verbandsliga aufgestiegen. Das Team des damaligen Trainers