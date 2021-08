Jetzt wird es wieder ernst. Zum Auftakt der Fußball-Verbandsliga gastiert die SG Rieschweiler am Sonntag beim FK Pirmasens II. Die Gastgeber werden vom Ex-Spieler des SVN Zweibrücken, Martin Gries, trainiert und sind Favorit. Auf der Gegenseite hat Trainer Patrick Hildebrandt ein Puzzle zur Verfügung, bei dem zunächst einige Teile fehlen.

Nachdem die beiden jüngsten Fußball-Runden wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurden, und es daher keine Absteiger gab, geht es jetzt für die SG Rieschweiler abermals in der Verbandsliga darum, die Sechstklassen-Tauglichkeit sportlich zu hinterlegen. Mit einem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim FK Pirmasens II startet die SGR in die Saison 2021/22.

Neun Teams sind in der Gruppe A der Verbandsliga eingeteilt. Nach dem 16. Spieltag folgt – sofern es die Pandemie und jeweilige Gesetzeslage zulassen – eine Auf- und Abstiegsrunde. Mitgenommen werden nur die Punkte, die gegen Mannschaften, die mit in die jeweilige Finalrunde einziehen, errungen wurden.

Gleich fünf Ausfälle im ersten Spiel

„Für uns wird es wieder darum gehen, uns gegen den Abstieg zu stemmen. Daher müssen wir von Beginn an Punkte sammeln“, weiß Rieschweilers Trainer Patrick Hildebrandt, dass es nicht leicht werden wird, das Saisonziel zu erreichen. Am Sonntag um 15 Uhr geht es im Stadion auf der Husterhöhe in Pirmasens gegen Hildebrandts alten Klub, dessen zweite Mannschaft mit Nachwuchsspielern aus der eigenen A- Jugend verstärkt wurde. „Die Mannschaft des FKP II hat schon eine gewisse Qualität, lag ja auch bei Abbruch der vergangenen Runde auf Platz zwei der Tabelle“, erinnert sich der SGR-Coach.

Erste Maßnahmen der Improvisationskunst muss Hildebrandt in Sachen Startaufstellung beweisen, da ihm längerfristig verletzungsbedingt Philipp Rung, David Wagner, Silas Brödel, Luka Baur und Marcel Bayer nicht zur Verfügung stehen werden. „Ich muss aus dem restlichen Kader eine Mannschaft basteln, die am Sonntag in Pirmasens bestehen kann“, hofft Hildebrandt auf ein glückliches Händchen beim Personalpuzzle. Mit einem Remis bei seinem alten Klub könnte Rieschweilers Trainer daher gut leben.