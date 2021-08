Die SG Knopp/Wiesbach feiert nach dem 2:0-Sieg zum Start beim FK Clausen ihre Heimpremiere in dieser Saison. Gegen die SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann erwartet das Team von Benny Früh am Sonntag (17 Uhr) keinen Hinterbänkler der Liga. Mit Kapitän Nils Becker und Björn Flickinger haben die Oberarnbacher, die vom Ex-Wiesbacher Benjamin Mayer trainiert werden, gefährliche Kicker in den Reihen. Vor der Saison mussten die Gäste mit dem Abgang von Spielertrainer Dennie Schmidt aber personell Federn lassen.

Für den SV Battweiler steht am Sonntag (15.15 Uhr) beim SC Weselberg eine Mammutaufgabe an. „Es ist sicher die beste Mannschaft der Klasse, zumindest in unserer Gruppe. Dennoch rechnen wir uns was aus. Wir wollen uns auch dort nicht verstecken“, sagt SVB-Trainer Maximilian Buchholz nach dem hart erkämpften 3:2-Erfolg beim Start gegen den SV Schopp. In Weselberg muss sich der SVB mit einer ganzen Schar von Bezirksliga-Top-Spielern auseinandersetzen. Neben den Stürmern Kevin Büchler und Attila Baum machen auch die Außenspieler Jascha Conzelmann und Spielertrainer Felix Assel mächtig Betrieb. Verzichten muss Battweiler auf die dauerverletzten Fabian May und Joshua Jost und Jan Böhr (Muskelfaserriss). Auch Daniel Lenhards Einsatz (Fußverletzung) ist fraglich.