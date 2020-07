Mit Unterstützung von Spezialkräften vom Mobilen Einsatzkommando (MEK) und vom Sondereinsatzkommando (SEK) hat die Polizei am Donnerstagvormittag, 16. Juli, zwei Männer in Homburg festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen hätten ergeben, dass das Duo am 15. Mai einen Raubüberfall in Saarbrücken-Burbach begangen haben soll. Die beiden Männer, 32 und 36 Jahre alt, sitzen nun in der JVA Saarbrücken. An jenem Freitag, 15. Mai, hätten drei Männer einen 34-Jährigen in dessen Burbacher Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht. Unter Gewaltanwendung hätten sie von dem Überfallenen Bargeld und persönliche Gegenstände erbeutet. Später hätten Ermittlungen zu zwei aus Albanien stammenden Männern geführt, die das Überfallopfer auf Fotos sofort wiedererkannt habe. Am Donnerstag wurden die beiden Männer in ihrer Homburger Wohnung festgenommen. In dieser habe die Polizei umfangreiches Beweismaterial aus dem Burbacher Raub gefunden. Die Ermittlungen zum dritten Täter und zu möglichen weiteren Taten dauern an.