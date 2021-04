„Swinging Klezmer“ nennen der Saarbrücker Klarinettist Helmut Eisel und der Pianist Sebastian Voltz, Musiklehrer am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium, ihr stimmungsvolles Konzert, das am Sonntagabend aus der Illinger Illipse gestreamt wurde und nun auf Youtube zu sehen ist. Über 100 Zuschauer aus Deutschland und Frankreich verfolgten die Übertragung vor ihren Computern.

Berührungsängste zwischen Genres kennen diese beiden Vollblutmusiker nicht, das wurde bereits nach den ersten Takten von „A Swinging Freilach“ deutlich. Die teils melancholischen, teils vor überbordender Lebensfreude sprühenden traditionellen jüdischen Klezmermelodien bekamen hier ganz selbstverständlich eine jazzige Note, die sich vor allem in rhythmischen Varianten zeigte, aber auch in einigen „thrilling notes“ der Klarinette. Zwischen den beiden Musikern entspann sich völlig ungezwungen ein angeregter Dialog. Sie fielen sich dabei auch schon mal ins Wort, was ihre Spielfreude aber eher noch beflügelte.

Nostalgische Töne schlug Helmut Eisel in dem traditionellen Klezmer „Vie Tsvie is Naftule der Driter“ an. Doch die klagenden Lamentoklänge waren ein bisschen zu überspitzt, um ganz echt zu klingen über dem bewegten Klangteppich des Klaviers, ganz so, als ob Eisel dabei eine Spitzbüberei im Sinn hätte. Und so war es auch. Im Handumdrehen schlug die Stimmung um.

In prägnanten Rhythmen fächerte sich das Klangbild zunehmend auf, jeder der beiden Musiker steuerte jetzt seine eigenen Ideen bei in virtuosen und doch immer miteinander korrespondierenden Improvisationen. Auffallend war dabei die mutwillige Verspieltheit von Eisels Interpretation, die bisweilen auch herausfordernde Züge annahm.

In einer Mischung aus Monolog und Zwiegespräch hingen Eisel und Voltz in Florian Hermanns „Dark Eyes“ ihren Gedanken nach und vertieften sich immer mehr in sie. Leise perlten die Klavierakkorde vor sich hin, prägnant und unaufdringlich zugleich in dem kultivierten Spiel von Voltz, während Eisels wehmütig-eindringliche Klarinettenweise sehr schnell wieder in eine lebenslustige Tanzmelodie umschlug, ein abrupter Stimmungswechsel, der typisch für Klezmermusik ist. Eine verbindende Klammer bei den Improvisationen bildete wieder der Rhythmus, wenn Pianist Voltz Klarinettenmotive aufgriff, fragmentierte und dann eine neue Melodie daraus formte, auf die Eisel dann auch prompt reagierte, so dass sich eine rege musikalische Unterhaltung entfaltete.

Einer der Vorteile eines Streamings ist, dass Zuschauer sofort im Chat ihre Meinung posten können. Ein spontaner Post nach diesem Stück sprach wohl allen aus dem Herzen: „Bravourös, so viel Lebensfreude!“

Ein Klassiker im Programm war der Song „My Way“, der vor allem durch die Interpretation von Frank Sinatra zu einem internationalen Hit wurde. Nach unruhig-bewegten Klavierakkorden fesselte die Klarinette mit einem innig-ergreifenden Thema, das Eisel weich und klangvoll ausformte und das sich fast wie eine warme, dunkel getönte Stimme anhörte. Beide Musiker steigerten sich immer mehr in ihr Spiel hinein. Eine Klavierimprovisation nahm nach und nach den Charakter einer selbstvergessenen Reflexion auf die Klarinettenmelodie an und brachte damit wieder Jazzelemente ins Spiel.

Dass Klezmermelodien auch gellen können wie bei Louis Armstrong, bewies Eisel im Verlauf einer Improvisation zu dem Klezmer „Yorams Freilach“. In der rasant-schnellen Tanzweise konnte man regelrecht das Stampfen der Füße hören, das die heißen Klezmerklänge noch befeuerten.

Auch Django Reinhardts „Swing 42“ gab Eisel Gelegenheit zu mutwilligen Improvisationen, bevor Eisel und Voltz ihr schwungvolles Konzert in leisem Swing mit Gerald Marks Klassiker „All of Me“ ausklingen ließen.