Es wird ein frühsommerliches Wochenende erwartet, bei wohl ordentlicher Kulisse steht einem guten Fußballspiel wenig entgegen. Sowohl für Gastgeber SC Stambach als auch den TV Althornbach zählen in der prekären Tabellensituation nur dreifache Punkte zum Klassenverbleib.

Spannend macht es der SC Stambach in der A-Klasse. Durch den 3:2-Heimsieg am Ostermontag gegen Hauenstein II sieht er wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Der Abstiegszug sei noch nicht