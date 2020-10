Von Frank Bredel

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 wurden am Montag zwei Menschen schwer verletzt. Arbeiter asphaltierten am Vormittag Teilstücke auf der Autobahn in Fahrtrichtung Paris auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach. Mehrere Fahrzeuge des Landesbetriebs für Straßenbau standen mit großen Warntafeln zur Absicherung der Baustelle auf der Autobahn. Um kurz vor 12 Uhr befuhr ein Sattelschlepper einer ungarischen Spedition die A6.

Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Fahrer nahezu ungebremst in das letzte Vorwarnfahrzeug der Baustelle. Dabei wurde der Laster, der keine Ladung an Bord hatte, auf die Überholspur geschleudert und kam dort mit völlig zerstörtem Führerhaus zum Stehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und der Rettungsdienste blieben die Arbeiter in der Baustelle unverletzt.

Im Sattelschlepper wurden zwei Menschen eingeklemmt und schwer verletzt. Von nachfolgenden Verkehrsteilnehmern alarmiert, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Unfallstelle aus. Mehr als 30 Helfer der Löschbezirke St. Ingbert-Mitte, Rohrbach und Hassel waren im Einsatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kirkel kam später noch hinzu, wie Florian Jung, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort erklärte. Der Rettungshubschrauber Christoph 16 landete der neben der Autobahn zur medizinischen Notfallversorgung. Es galt die beiden Insassen des Lkw schonend aus dem Wrack zu befreien. Während die erste Person sehr schnell aus dem Laster befreit werden konnte, gestaltete sich die Rettung der zweiten Person schwieriger, da sihre Beine aufgrund des heftigen Aufpralls eingeklemmt wurden.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Autobahn 6 in Richtung Saarbrücken/Paris ab dem Kreuz Neunkirchen gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit über vier Kilometern Stau.