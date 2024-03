Der Zweibrücker Arbeitsmarkt profitiert (noch) nicht von der saisonal üblichen „Frühjahrsbelebung“. Während landesweit die Anzahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Arbeitssuchenden zurückging, stieg sie in Zweibrücken.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsreport März waren 1258 Zweibrücker arbeitslos gemeldet und damit 41 mehr als im Februar. Die Arbeitslosenquote für die Stadt stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.

Die arbeitslosen Zweibrücker teilten sich in 736 Männer (58 Prozent) und 522 Frauen auf. Langzeitarbeitslos, also mehr als ein Jahr arbeitssuchend, waren 34 Prozent. Die Älteren, also 55-Jährige und Ältere, machten gut ein Viertel aller im März registrierten Arbeitslosen der Stadt aus.

237 Zweibrückerinnen und Zweibrücker hatten sich zwischen den Stichtagen für den Monatsreport, Mitte Februar und Mitte März, neu arbeitslos gemeldet. Der größte Block – 92 – waren Menschen, die bisher nicht erwerbstätig waren. Aber auch 52 Zweibrücker, die eine Ausbildung abgeschlossen haben oder eine Maßnahme des Jobcenters beendeten, zählten zu den Zugängen. Für rund 200 endete im vergangenen Monat ihre Arbeitslosigkeit.

Mit Blick auf die von Arbeitgebern der Stadt gemeldeten 433 offenen Stellen – 66 kamen neu hinzu – spricht der Leiter der Agentur für Arbeit, Peter Weißler, von einem stabilen Arbeitsmarkt, der weiterhin Möglichkeiten biete. Westpfalzweit seien 5449 Arbeitsplätze zu vergeben gewesen. Das Angebot habe sich zwar gegenüber dem März vor einem Jahr deutlich verengt – damals hatte die Agentur 1422 Stellen mehr in der Vermittlung – , sei aber immer noch groß.

24. April Jobmesse im Fritz-Walter-Stadion

In der Westpfalz waren im März 17.712 Menschen arbeitslos, 121 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote für den Bezirk gibt die Agentur für Arbeit nun mit 6,3 Prozent an.

Die übliche Frühjahrsbelebung zeigt sich im Landkreis Südwestpfalz schon. Im Saldo von Zu- und Abgängen waren 47 Einwohner des Landkreises weniger arbeitssuchend gemeldet als im Februar. Laut Monatsbericht suchten 2258 Südwestpfälzer ein neues Beschäftigungsverhältnis. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,4 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Februar. Bei Arbeitgebern aus dem Landkreis waren 488 Arbeitsplätze zu vergeben.

Am Mittwoch, 24. April, findet in der Nordhalle des Fritz-Walterstadions die Jobmesse der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens statt. Mehr als 40 westpfälzische Unternehmen stellen sich und ihre Angebote vor. Messezeit ist 10 bis 15 Uhr.