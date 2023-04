Mit einer aufwendigen Choreo unterstützte der Fanblock des FC Homburg seine Mannschaft am Mittwochabend beim Derby gegen den alten Rivalen 1. FC Saarbrücken. Erst nach Verlängerung gaben sich die Homburger dem klassenhöheren Gast aus der Landeshauptstadt mit 2:3 geschlagen. Beim spannenden, dramatischen Saarpokal-Halbfinale im Waldstadion kamen die 7237 Zuschauer auf ihre Kosten. Und die Homburger Kicker offenbarten zwei Tage nach der Freistellung ihres Trainers Timo Wenzel wieder ihr Kämpferherz, das sie in den vergangenen Wochen so oft hatten vermissen lassen. Auf den Rängen deckten sich die beiden rivalisieren Fan-Fraktionen mit den seit Jahrzehnten üblichen Derby-Schmähgesängen ein. Doch nicht zuletzt dank eines starken Polizeiaufgebots blieb die Stimmung außerhalb des Stadions weitgehend friedlich.