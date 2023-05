Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Julien Homberg durfte in die Mitte des Jubelkreises, den die SG Rieschweiler in Meisenheim nach dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg bei der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach bildete. Das Team tanzte um Homberg und jubelte lautstark. Diese Ehre hatte er sich in der 55. Minute verdient.

Da nahm er nach einem abgewehrten Ball in Folge eines SGR-Einwurfes aus 35 Metern Maß. Der Mann mit der Nummer 69 traf den Ball volley und jagte ihn in den Winkel des Meisenheimer Tors. „Den trifft