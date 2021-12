Der Pfälzische Tischtennis-Verband (PTTV) hat wegen der Corona-Lage vorläufig bis 31. Dezember seinen kompletten Spielbetrieb ausgesetzt. Die Oberliga-Damen des TTC Riedelberg dagegen werden am Samstag nach aktuellem Stand spielen.

Die Oberligen gehören zu den Bundesspielklassen, stehen also unter der Regie des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB), sind somit von der PTTV-Entscheidung nicht betroffen. Laut DTTB kann aber in Regionen, wo die 2G-plus-Regel gilt, eine Mannschaft eine Spielverlegung bekommen, wenn sie das will. Elenas Süs, Mannschaftsführerin des Oberligisten TTC Riedelberg, geht aber davon aus, dass das letzte Oberliga-Hinrundenspiel ihres Teams gegen den TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II wie geplant am Samstag ab 16 Uhr in der Riedelberger Halle ausgetragen wird. „Wir haben nichts anderes gehört“, sagt Süs und glaubt daher, dass die Gäste auch tags darauf beim 1. TTC Pirmasens ganz normal antreten werden. Die Riedelberger Spielerinnen hätten ihre Testtermine für die Partie schon ausgemacht, weil am Donnerstag noch nicht ganz klar war, ob nach der neuen Corona-Verordnung Selbsttests genügen. Süs überprüft als Mannschaftsführerin des Gastgebers auch den Impftstatus der Gäste-Spielerinnen.

Auch Monika Kiefer, Mannschaftsführerin des TTC Pirmasens, glaubt, dass gespielt wird: „Wir sind alle geimpft und haben kein Problem damit, uns zusätzlich testen zu lassen.“ Sie fungiere als Hygienebeauftragte in der Halle, Selbsttests unter Aufsicht vor Ort seien machbar.