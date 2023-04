Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 4:1 (1:1) besiegte die SG Knopp/Wiesbach am Mittwochabend in der Bezirksliga den SV Battweiler. Durch den nächsten Auswärtssieg, bei dem Shkodran Rexhaj gleich drei Tore in der zweiten Spielhälfte erzielte, baute die Mannschaft von Trainer Sanel Nuhic ihre Tabellenführung aus und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die SG Schopp/Linden.

Dabei ging Battweiler vor rund 200 Zuschauern durch den pfeilschnellen Andre Hampel (13.) sogar in Führung, musste aber noch vor dem Halbzeitpfiff, in der 37. Spielminute, den Ausgleich durch