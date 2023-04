Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drittes Spiel gegen die mit Aufstiegsambitionen spielenden Stuttgarter „Rebellen“, dritter Sieg für die Zweibrücker „Hornets“. Auch am Freitagabend siegte der EHC Zweibrücken in Stuttgart beim SC mit 6:4 (3:1, 2:2, 1:1). Mit diesem Erfolg in der Eiswelt Stuttgart vor über 1000 Zuschauern übernahm der EHC Zweibrücken vorübergehend die Tabellenführung in der Eishockey Regionalliga Südwest.

Das Ziel, welches die „Hornets“-Verantwortlichen seit einigen Wochen ausgeben, ist nun greifbar nah: Nach der Hauptrunde unter den ersten beiden der