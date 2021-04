Zu einer Art Internet-Schlager hat sich eine körperliche Auseinandersetzung gemausert, die sich bereits am vorigen Montagnachmittag, 5. April, in der Blieskasteler Altstadt zugetragen hat. Auf Nachfrage berichtete ein Sprecher der Homburger Polizei, dass es an jenem Tag gegen 15.35 Uhr zunächst zum Wortgefecht und kurz darauf zum handfesten körperlichen Streit zwischen einem Ladenbesitzer in der Kardinal-Wendel-Straße und einer Frau gekommen sei. Im Verlauf der Prügelei habe die Frau den Mann in den Unterleib getreten und auch dessen Ehefrau attackiert. Schließlich hätten sich die Eheleute in ihrem Laden verbarrikadiert, bis die Polizei mit einem größeren Personalaufgebot eintraf und die Frau mitnahm. Letztere habe später zu Protokoll gegeben, sie sei von ihrem Gegner in einen Brunnen geworfen worden. Offenbar haben die Streitparteien unterschiedliche Versionen des Vorgangs berichtet.