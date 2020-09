Als saarländische Polizisten am frühen Freitagmorgen, 25. September, kurz nach Mitternacht eine Verkehrskontrolle vornahmen, ergab sich ein überraschendes Resultat. Kontrolliert wurde ein Transporter mit Anhänger in Losheim (Kreis Merzig-Wadern). Als der 28-jährige Fahrer aus Losheim den Anhänger öffnete, lagen in dessen Innerem neun geschlachtete Schafe. Der Fahrer habe gesagt, er habe seine Schafe geschlachtet und deren Köpfe, Beine und Innereien auf einem Ödgelände in der Niederlosheimer Straße entsorgt. Die Tiere trugen keine Ohrmarken; die vorgeschriebene Schlachttier-Untersuchung habe nicht stattgefunden. Die Polizei verständigte das saarländische Landesamt für Verbraucherschutz. Es bestehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutz- und das Fleischhygienegesetz.