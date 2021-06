Mit insgesamt 151 Schlägen nach zwei Runden lag Sophie-Charlott Hempel (Pirmasens) vom Ersten Golfclub Westpfalz aus Rieschweiler-Mühlbach am Freitag aussichtsreich im Rennen, um bei den internationalen Amateur-Meisterschaften der Golfer in Hamburg noch den Cut zu schaffen.

Für das Turnier hatten 114 Sportlerinnen aus zwölf Nationen gemeldet. Nach der dritten Runde am Samstag lösen alle Akteure bis zum 60. Platz das Ticket für die Teilnahme an der finalen Spielrunde am Sonntag. „Das war alles nur Kopfsache, und ich war dann mental nicht so stark wie sonst“, erklärte Hempel zum ersten Turniertag mit der 78er-Runde, an dem ihr vor allem die Putts nicht so recht hatten gelingen wollen. Die langen Schläge klappten dagegen sehr gut. Auf dem Par 71-Kurs gelang ihr am zweiten Tag dann eine ausgezeichnete 73er-Runde. „Heute habe ich viel besser geputtet. Ich bin echt zufrieden und zuversichtlich, dass ich den Cut schaffe“, meinte Hempel dazu, die unterstrich, dass der Platz schwer zu bespielen sei. Selbst Akteure aus dem Nationalkader hätten ihre Probleme auf dem Platz des gastgebenden Hamburger Golfclubs, auf dem die Grüns sehr anspruchsvoll seien.