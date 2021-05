Ab Dienstag, 11. Mai, ist der Parkplatz an der ehemaligen Feuerwehrfahrzeughalle in der Bleicherstraße gesperrt. Als Grund nennt die Stadt Erd- und Betonarbeiten. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum 1. Juli dauern. Wie berichtet wird die Halle in eine Aula samt Toilettenanlage für das benachbarte Helmholtz-Gymnasium umgebaut.