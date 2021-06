In Zweibrücken gibt es eine neue Schnellladestation für Elektroautos: am Kinokreisel in der Gottlieb-Daimler-Straße, direkt an der Autobahnausfahrt.

Dort können seit Mittwoch Elektrofahrzeuge mit bis zu 150 Kilowatt innerhalb kurzer Zeit geladen werden. Dies gilt für E-Autos, die mit einem DC-Schnelllade-Anschluss (CCS) ausgestattet sind, denn schnell laden kann nicht jedes E-Fahrzeug. „Die preiswerteren Elektroautos können dies in der Regel nicht, und eine solche Funktion muss mitgekauft werden“, erklärt Energieberater Rainer Ringeisen. Weil die neue Ladestation direkt an der Autobahnausfahrt liegt, erhoffen sich Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza und Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann viele Nutzer.

Laut dem Oberbürgermeister sind mittlerweile in Zweibrücken mehr als sechsmal so viele Elektroautos zugelassen wie noch im Januar 2020. Dazu kommen die Hybridautos. Wosnitza ist sich sicher, dass der Bedarf noch steigen wird.

Die Stadtwerke Zweibrücken betreiben nun sechs E-Tankstellen mit insgesamt 18 Ladepunkten. Bezahlen kann man über eine Lade-App oder mit Kreditkarte, ab Mitte Juli auch per Paypal und Paydirekt.