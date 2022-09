Nach ihrer bislang schlechtesten (ersten) Halbzeit der Saison gingen die Kicker vom FC Homburg am Dienstagabend beim Stand von 0:2 gegen Tabellenschlusslicht Hessen Kassel enttäuscht in die Pausenkabine. Dort hat es Trainer Timo Wenzel wohl tüchtig krachen lassen, denn in der zweiten Halbzeit übernahmen die favorisierten Grün-Weißen das Kommando und schafften es tatsächlich, nach Toren von Gösweiner (54.), Eisele (73.) und Gerezgiher (83.) mit einer Energieleistung die Partie noch zu drehen und siegreich abzuschließen. Der FCH fuhr also die angestrebten drei Punkte gegen den Tabellenletzten ein und bleibt als Zweitplatzierter am Spitzenreiter SSV Ulm dran. Die Homburger Führung löste auf der Bank von Hessen Kassel offenbar eine Menge Frust aus: Tumulte brachen aus, im Trainer- und Betreuerbereich beider Teams kam es zur Rudelbildung. Die nicht immer sattelfeste Schiedsrichterin Karoline Wacker zeigte den beiden bereits ausgewechselten Kevin Nennhuber (Kassel) und Luca Plattenhardt (Homburg) jeweils die Gelb-Rote Karte. Plattenhardt fehlt seinem Team somit beim Schlagerspiel am Samstag, 17. September, 14 Uhr, bei den Offenbacher Kickers.