1996 bis 1999, vor Aufnahme des Linienflugbetriebs, war der Flughafen Zweibrücken mehrfach im Jahr attraktive Rennstrecke für Rennautos und -motorräder. 1998 und 1999 gastierte die Supertourenwagen-Meisterschaft mit großen Herstellernamen wie BMW, Opel, Peugeot und internationalen Spitzenfahrern in Zweibrücken. In Erinnerung an die Rennsport-Vergangenheit veranstaltet der Saarländer Wolfgang Heinz, unterstützt von 100 Helfern, am Wochenende 26./27. September ein Historisches Flugplatz-Rennen auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken. Motorräder und vierrädrige Flitzer, selbst Rennwagen aus den 30er Jahren, werden 40 Wettbewerbe auf einer zwei Kilometer langen, kurvigen und mit Schikanen versehenen Rundstrecke über die Start- und Landebahn und Taxiways austragen. Mit mehr als 250 Meldungen von Teilnehmern sei das Interesse übergroß, die Begeisterung übersteige die Erwartungen, sagte der Losheimer Veranstalter Wolfgang Heinz nach Nennschluss.

Entsprechend den Corona-Abwehr-Auflagen können pro Tag 500 zahlende Besucher die Rennen verfolgen. Das Fahrerlager wird bereits am Freitag, 25. September, 17 Uhr, eröffnet. Die Wettbewerbe – sogenannte Gleichmäßigkeits- und Sollzeitprüfungen sowie Demonstrationsläufe – beginnen Samstag und Sonntag jeweils um 7 Uhr und enden um 18.30 Uhr.

Der Kartenverkauf läuft online über die Veranstaltungswebseite www.flugplatzrennen.com. Dort finden sich auch genaue Zeitpläne und weitere Zuschauerinformationen.