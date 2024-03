Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Auswärtssieg am Freitagabend bei den „Eisbären“ Heilbronn war klar, dass beim dritten Play-off-Spiel am Sonntagabend noch keine Entscheidung über den Meistertitel fallen wird. Vor 810 Zuschauern in der Zweibrückener Eishalle unterlagen die „Hornets“ ihrem Kontrahenten mit 4:8 (1:1, 0:2, 3:5). Jetzt zählen nur noch Siege, um das große Ziel zu erreichen.

Die Angst vor einer neuerlichen Heimniederlage war am Sonntag förmlich zu spüren. Sollten die „Hornets“ ausgerechnet in der eigenen Arena die Chancen