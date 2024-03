Seit Mittwoch ist die Landauer Straße zwischen der Kesselbachstraße und der Kreuzung Saarlandstraße nur noch einspurig in Richtung Innenstadt befahrbar. Umgekehrt gibt es eine Umleitung. Grund sind dringende Bauarbeiten nach einem Kabelbruch, der die Straßenbeleuchtung lahmgelegt hat.

Der genaue Grund für den Kabelbruch ist noch unbekannt. Jedenfalls arbeiten die Stadtwerke schon seit etlichen Tagen an dem Problem. Im ersten Bauabschnitt waren die Parkplätze in der Landauer Straße stadteinwärts in Höhe Arbeitsagentur und Polizeiinspektion gesperrt, jetzt ist die Gegenseite zwischen Kesselbachstraße und Kreuzung an der Reihe. „Es geht um die Teilstrecke zwischen der Station Eremitage und dem Stromkasten an der Ecke Landauer-, Molitor- und Saarlandstraße sowie die Kesselbachstraße hinauf bis zum Bahneinschnitt“, erläutert Hubert Matthias von der Abteilung Planung und Bau der Stadtwerke, die für die Baustelle zuständig ist.

Der erste Bauabschnitt an der Polizei sei gut gelaufen. „Wenn wir Glück mit dem Wetter haben und im Erdreich nicht auf unvorhersehbare Hindernisse treffen, dürfte die halbseitige Sperrung in einer oder eineinhalb Wochen erledigt sein“, erklärt Matthias. Auf die lange Bank schieben konnte man die Reparatur nach dem Kabelbruch nicht, denn sowohl die Kesselbach- als auch die Landauer Straße sind viel befahren – ein Ausfall der Beleuchtung bedeute daher ein Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer.

Kabel an mehreren Stellen gebrochen

Obwohl das Kabel, das komplett getauscht wird, unter dem Gehweg liegt und nicht unter der Fahrbahn ist eine halbseitige Straßensperrung notwendig. So werden die Sicherheitsabstände für Arbeiter und Maschinen gewährleistet, außerdem wird Platz für Baustellenfahrzeuge geschaffen. „Eine Wanderbaustelle an dieser Stelle wäre nicht gegangen, weil es zu gefährlich ist“, bittet Matthias die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Baustelle.

„Normalerweise versucht man, ein defektes Kabel mit einer Muffe zu reparieren, aber wenn es an mehreren Stellen gebrochen ist, muss man es tauschen“, erklärt der Fachmann. Ursachen für Kabelbrüche sind unterschiedlich. Das Alter des Kabels könne eine Rolle spielen, müsse aber nicht. „Es ist wie beim Auto: Ein altes Auto ist normalerweise anfälliger für Defekte, aber auch ein neues kann kaputtgehen“, sagt Hubert Matthias.