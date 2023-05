Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Insolvenzverfahren über die ehemalige Bäckerei Schmidt in der Fußgängerzone ist eröffnet. Das teilte Insolvenzverwalter Paul Wieschemann am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Zweibrücker Traditionsbäckerei hatte am 10. Juni beim Amtsgericht ihre Zahlungsunfähigkeit angemeldet.

Nach Angaben des Kaiserslauterer Rechtsanwalts Wieschemann ist der Gerichts- und Prüfungstermin für Mitte Oktober anberaumt. Von der Zahlungsunfähigkeit betroffen ist