Erstmals seit 27 Jahren ist dem FC Homburg am Sonntag wieder einmal ein Heimsieg gegen den FSV Frankfurt gelungen – und was für einer. Mit 7:0 (3:0) fegten die Saarpfälzer die Hessen vor gut 1500 Zuschauern aus dem Waldstadion. Mit Toren von Perdedaj (2), Hummel, Eisele (2) und Gösweiner (2) und einer bärenstarken spielerischen wie körperlichen Leistung setzten sich die Grün-Weißen mit sechs Punkten und 10:1 Toren nach den ersten beiden Saisonspielen an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Damit bereiteten sie auch Giuseppe Nardi, dem Geschäftsführer des FCH-Hauptsponsors Dr. Theiss Naturwaren, eine ganz besondere Freude zu seinem 56. Geburtstag. In der Halbzeitpause spendierte Nardi Freigetränke für alle Stadionbesucher. Erstmals wurde beim Spiel gegen den FSV Frankfurt das Banner „Manni-Lenz-Gegengerade“ gezeigt: Mit der Benennung der Gegengeraden nach dem langjährigen FCH-Mannschaftskapitän würdigt der Verein eine seiner größten Legenden.