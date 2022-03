Im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual brannte am Donnerstagabend, 24. März, eine Dachgeschosswohnung in einem Altbau in der Saargemünder Straße vollständig aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Qualm bereits in der ganzen Straße verteilt, mehrere Trupps bekämpften den Brand in der verlassenen Wohnung. Nachbarn wurden aufgefordert, die Fenster zu schließen. Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken war mit zwei Löschzügen im Einsatz, die Freiwillige Feuerwehr St. Arnual unterstützte. Mehrere Rettungswagen waren alarmiert worden, weil man nicht wusste, wie viele Personen im Haus sind. Die Brandwohnung wurde von der Feuerwehr durchsucht, sie war verlassen. Zwei Kinder und eine Frau, die in der Wohnung lebten, konnten diese durch das verqualmte Treppenhaus verlassen. Die Mutter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Dachwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Sachschaden und Brandursache sind bislang unklar.