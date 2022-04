Um die Kriegsopfer in der Ukraine zu unterstützen, haben die Schüler der Herzog-Wolfgang-Realschule plus eine Spendenaktion organisiert. Durch den Verkauf von Fleischkäse, Getränken und Kuchen konnten beachtliche 500 Euro eingenommen werden. Zusätzlich wurden Sachspenden, wie beispielsweise Hygieneartikel, gesammelt. Die Schüler Emilia Kudla und Sascha Gromadski überreichten die Spende am Dienstag an das Team der Tierrettung Contwig, die die dringend benötigten Güter ins Kriegsgebiet bringen werden.