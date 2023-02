Melissa Meinberg kämpft diesen Freitag in Ägypten um den Titel der Miss Germany. Grund ist eine schlimme Zeit, die sie überwunden hat. Als sie in Zweibrücken mit Freundinnen unterwegs war, biss ihr ohne Vorwarnung ein Hund in den Kopf. Deshalb machte sie lange keine Fotoshootings mehr. „Die Verletzung am Hinterkopf reichte damals bis zur Schädeldecke. Die verletzte Haut hätte man hochklappen können“, erzählt die Saarländerin. Sie kam durch diese schwere Zeit hauptsächlich durch ihren Freund. Und mittlerweile ist die 24-Jährige so weit, dass sie sogar an der Miss-Germany-Wahl teilnimmt. Sie spricht auch über ein Wunder – und über ihren Lebenstraum.

