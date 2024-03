Der saarländische McDonald’s-Partner Getrey, der auch das Restaurant in der Zweibrücker Gottlieb-Daimler-Straße betreibt, plant ein weiteres Schnellrestaurant in Zweibrücken. Bis zum Sommer soll ein Neubau direkt neben dem Fashion Outlet entstehen. In einer Stellenanzeige sucht das Unternehmen 50 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.

