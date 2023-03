Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 56. Super Bowl, das Endspiel der Saison in der US-amerikanischen National Football League (NFL), ist – neben Olympia – das Sportereignis schlechthin an diesem Wochenende. Der Sport mit dem Ei und dem Finale im kalifornischen Inglewood in der Nacht zum Montag hiesiger Zeit erfreut sich in Deutschland schon seit Jahren immer größerer Beliebtheit. Dabei fiebert auch ein Zweibrücker in Pirmasenser Diensten mit.

Im Sofi-Stadium stehen sich diesmal im Kampf um die Vince Lombardi Trophy, den Siegerpokal des Super Bowls, die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams gegenüber. Geschätzt rund