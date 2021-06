Ein gezücktes Messer in der Hand, ist ein Mann in der Nacht auf Sonntag, 27. Juni, auf eine Gruppe italienischer Fußballfreunde getroffen. Diese war zur Feier des knappen Sieges ihrer Nationalmannschaft bei der EM gegen Österreich noch in der Saarlouiser Innenstadt unterwegs. Gegen 0.35 Uhr tauchte der Mann mit dem Messer an der Kreuzung Titz-/Lisdorfer Straße auf. Die Fußballfans blieben gelassen und riefen relativ unbeeindruckt die Polizei. Diese nahm den Vorfall sehr ernst – hatte doch gerade erst in Würzburg ein Messer-Angreifer drei Frauen getötet. Mehrere Streifenwagen rückten aus. Als die Polizei nach wenigen Augenblicken an der Kreuzung eintraf, war der Mann mit dem Messer bereits geflüchtet. Die Augenzeugen berichteten, dass er sich in eines der umliegenden Wohn- und Geschäftshäuser zurückgezogen habe. Zu einem tatsächlichen Angriff ist es demnach nicht gekommen. Doch aufgeben möchten die Einsatzkräfte nicht: Die Polizei nahm die Fahndung auf und kontrollierte mit Taschenlampen die Umgebung auf der Suche nach der Tatwaffe. Weder der Mann noch das Messer konnten gefunden werden. Der Gesuchte wird als etwa 30 Jahre alt geschätzt. Er hat dunkle, längere Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefon 06831/9010 entgegen.