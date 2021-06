Contwig. Jedes Haus in Contwig und Stambach könnte bis zum Sommer 2022 schnelles Internet per Glasfaserkabel bekommen, sogar die außenliegenden Höfe.

Der Gemeinderat hat der Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) am Mittwochabend einstimmig grünes Licht gegeben, in ganz Contwig und Stambach Glasfaserkabel zu verlegen. Die Firma ist eine Tochterfirma der Münchner Allianz-Versicherung und der spanischen Telefónica, zu der auch der Mobilfunkanbieter O2 gehört. UGG baut nur das Netz und vermarktet es dann, bietet aber selbst keine Internetverträge an.

Die Kosten für das Glasfasernetz übernimmt UGG, hatte Bürgermeisterin Nadine Brinette in einer vorausgegangenen Sitzung berichtet.

In manchen Straßen von Contwig und Stambach liegen entgegen des heutigen Standards alte, langsame Kupferkabel. Je länger solch ein Kabel ist, desto langsamer wird das Internetsignal. Bis zum Start des Ausbaus muss noch der Kreis der Absichtserklärung der UGG zustimmen, dann kann es losgehen.