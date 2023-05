Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derbys in der 1. Herren-Pfalzliga haben im Raum Zweibrücken Seltenheitswert. Seit Jahren spielt zwar der TTC Riedelberg in der obersten Verbandsspielklasse, seit der aktuellen Saison mischt aber noch auch der SV Mörsbach dort mit. Das Derby der beiden Mannschaften war auch ein bisschen ein Generationentreffen.

Der etablierte Klub in der 1. Pfalzliga, der TTC Riedelberg, entschied am Sonntag das Derby in eigener Halle mit 9:3 für sich. „Ein Derby in eigener Halle ist immer schön“, sagte Christian