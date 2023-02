Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch letzter Woche im Schwarzbach zwischen Zweibrücken und Homburg-Einöd einen Toten gefunden. Nach Polizeiangaben hatten die Beamten den Bachlauf abgesucht, wobei sie schließlich die Leiche fanden. Deren Identität habe zunächst nicht festgestanden. Eine Obduktion habe dann die Gewissheit gebracht, dass es sich bei dem Toten um einen 61-jährigen Zweibrücker handelt, der seit 21. Januar 2023 als vermisst galt. Die Todesumstände seien noch nicht geklärt. Die Polizei schließt einen Unglücksfall nicht aus. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Auf Nachfrage erklärte ein Polizeisprecher, dass sich der Suchtrupp am Schwarzbachufer aufgehalten habe, weil der Verstorbene dort in der Nähe ein Grundstück besessen habe. Konkrete Hinweise auf einen Toten an dieser Stelle habe es zuvor nicht gegeben.