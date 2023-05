Lief die Saison für die erste Eishockey-Mannschaft des EHC Zweibrücken glänzend, war die Spielzeit der 1b in der Landesliga Baden-Württemberg eine zum Vergessen. In der Landesliga, mit elf Mannschaften quantitativ sogar stärker besetzt als die höherklassige Regionalliga (sieben Teams), gab es fast nur herbe Niederlagen.

Am Ende stehen nach 19 Spielen – eine Partie musste abgesagt werden – 17 Niederlagen und nur zwei Siege. Ergebnis: Tabellenletzter mit sechs Punkten und 45:182 Toren. Die Gründe für die schwache Saison waren vor allem personeller Natur: War der Kader auf dem Papier mit 32 gemeldeten Feldspielern und vier Torhütern nominell nicht mal schlecht aufgestellt, musste Trainer Tomas Vodicka gerade in den Auswärtsspielen froh sein, die Sollstärke von zehn Spielern zusammen zu bekommen. Auch aus diesem Grund setzte es ein 0:16 in Schwenningen und ein 0:14 in Esslingen. Das einzig Positive waren zwei Heimsiege gegen die 1b von EKU Mannheim (6:3 im November) und gegen die zweite Mannschaft des 1. CfR Pforzheim (5:4 im Januar).

Die Spieler mit den meisten Einsätzen waren Jan Krauß mit 18 Spielen, Maximilian Mohring und Torhüter Sergej Kastargin (16 Einsätze) sowie die Brüder Felix und Moritz Linnebacher mit jeweils 15 Spielen. Die besten Scorer waren Ivan Patalaya (20 Punkte), Michael Neumann (12 Punkte), Mario Ecker (10 Punkte) sowie Robin Spenler, Karlis Plume und Florian Wendland (9 Punkte).

In der Region kein Spielbetrieb

Dass die 1b überhaupt in Baden- Württemberg mitspielte, ist dem fehlenden Spielbetrieb in Rheinland-Pfalz (neben Zweibrücken nur noch drei aktive Vereine) geschuldet. Sowohl hier als auch im Saarland (keine aktive Eishockeymannschaft) war in der abgelaufenen Saison kein Aktivenspielbetrieb vorhanden.

Wie und wo es in der kommenden Spielzeit weitergeht, ist noch offen.