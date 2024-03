Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus hat in der Freizeitsportanlage Großsteinhausen einen Beitrag zum Handlungsfeld „Mehr Leben in der Region“ erkannt und deren Errichtung im vorigen Jahr mit 13.000 Euro aus dem Regionalbudget unterstützt. Direkt an der Sportanlage des SV Großhausen ist die Freizeitsportanlage entstanden. An verschiedenen Sportgeräten können sich die Menschen mitten in der Natur sportlich betätigen. QR-Codes und Hinweistafeln bieten Wissenswertes zur Nutzung der Geräte. Darüber hinaus dient die Anlage als Treffpunkt für Jung und Alt. Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz mitteilte, werden auch in diesem Jahr Kleinstprojekte über das Regionalbudget gefördert. Projektskizzen können noch bis 19. April bei der LAG Pfälzerwald plus eingereicht werden. Fragen beantwortet die LAG-Geschäftsstelle unter den Telefonnummern 06331 809309 oder 809343. Weitere Infos im Internet unter www.pfaelzerwaldplus.de.