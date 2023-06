Am heutigen Samstag beim Dekanatskirchenmusiktag erklingen um 18 Uhr beim Gottesdienst in der Christuskirche in Zweibrücken-Ernstweiler gleich drei Werke von Jakob Heinrich Lützel.

Die Kantorei Zweibrücken-Mitte, singt „Es sollen wohl Berge weichen“, der Kammerchor Opus 9 hat sich „Der Herr ist mein Hirte“ ausgesucht und alle zusammen sind „Danke, ,denn der Herr ist freundlich“. An der Orgel spielen Christoph Jakobi und Bezirkskantor Helge Schulz, der die musikalische Leitung der Veranstaltung hat. Bevor die drei Werke erklingen, die recht kurz sind, wird Helge Schulz das musikalische Schaffens Lützels würdigen.

25. Juni St. Ingbert

Für Sonntag, 25. Juni, 17 Uhr, lädt der Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche St. Ingbert zum Sommerkonzert der Evangelischen Kantorei mit Lützelmusik in die St. Ingberter Christuskirche ein. Die Kantorei singt unter der Leitung von Carina Brunk begleitet von Christoph Jakobi am Klavier oder an der Orgel weitere folgende Werke von Lützel: die weltlichen Chorstücke „Blaublümelein“ und „Schottisches Bardenlied“, die geistlichen Chorstücke „Es sollen wohl Berge weichen“, „Jauchzet dem Herrn alle Lande“, „Danket dem Herrn“, „Jauchzet Gott alle Lande“. Außerdem spielt Jakobi den Lützel-Walzer „Die Schwarzenacker sowie einige kleinere freie Orgelwerke und Choralintonationen.

Zum Gedenken an Jakob Heinrich Lützel wird in der Christuskirche St. Ingbert auch eine Ausstellung seiner historischen Noteneditionen zu sehen sein, die der Organist Christoph Jakobi zusammengetragen hat. adi